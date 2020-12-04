"ساحة الغضب"...ودع سنة 2020 بالرصاص والدبابات...فيديو

أعلنت "ساحة خردة" في بريطانيا عن تقديمها عرضا مغريا للأشخاص الذين يرغبون بإنهاء سنة 2020، بشكل مختلف وغير تقليدي.

وقدم القائمون على الساحة عرضا للأشخاص الذين يرغبون بالتخلص من إحباطات السنة، وذلك من خلال دعوتهم لـ"ساحة الغضب".

في الساحة سيتمكن الزائرون من إطلاق الرصاص وتفجير وتدمير السيارات الخردة، من خلال الأسلحة النارية وحتى استخدام دبابة لذلك.

وينصح القائمون على الفكرة الراغبين بالتجربة بالقيام بالحجز المسبق، نظرا لمساحة المنطقة الصغيرة التي لا تستطيع استيعاب أعداد كبيرة من الزائرين في الوقت نفسه.