إنقاذ سلحفاة مائية من بين فكي سمكة قرش... فيديو

وثق مقطع فيديو، تم التقاطه من على متن زورق، لحظة إنقاذ سلحفاة مائية من بين فكي سمكة قرش.

وتظهر في الفيديو سمكة قرش تسبح على مقربة من الزورق فيما تلاحق سلحفاة مائية حاولت بدورها الإفلات منه لإنقاذ حياتها.

قبضت سمكة القرش بفكيها على السلحفاة التي استمرت في المقاومة وحاولت التشبث بمؤخر الزورق، وهنا تدخل الشابان الواقفان على متن الزورق حيث هاجما سمكة القرش.

تخلت أخيرا سمكة القرش عن السلحفاة، وتحقق الشابان من سلامة السلحفاة قبل أن يتركاها في المياه مرة أخرى.