فرقتهما الجائحة... لقاء مؤثر بين فتاة مصابة بالشلل الدماغي وصديقها المقرب... فيديو

أطلقت فتاة مصابة بالشلل الدماغي صرخة فرح عندما فوجئت بصديقها المقرب الذي لم تره منذ أربعة أشهر بسبب قيود فيروس كورونا.

وتتواصل الأمريكية ميغان ميلام، البالغة 13 عامًا مع صديقها المفضل مايكل بايل، البالغ من العمر 12 عامًا، باستخدام لغة الإشارة بسبب مرضها.

وقالت والدة ميغان إن هذه الفترة كانت صعبة على ابنتها لأنها لم تكن واعية على التغييرات التي تحدث في العالم الخارجي، وعدم قدرتها على رؤية الآخرين جعلها تشعر بالاكتئاب.

وتغير كل ذلك عندما تمكن مايكل من رؤية ميغان من جديد في زيارة مفاجئة مليئة بالابتسامات والعناق.