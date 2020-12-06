تصميم مدهش لمجموعة من اللوحات الفنية... فيديو

يمتلك بعض الأشخاص لمسات فنية تساهم في تصميم رسومات رائعة تجذب العين بما تحمله من تفاصيل دقيقة موضوعة في إطار منظم.

وتتفاوت المهارات بين شخص وآخر ليضفي كل منهم لمسة جمالية على لوحاته من زاوية تجعل أعماله الفنية مختلفة عن الآخرين.

وفي بعض الحالات يمكن لشخص مبدع أن يرسم لوحة فنية تجمع زوايا كثيرة وتحمل معان ربما تجعل من ينظر إليها في دهشة كبيرة، مثلما يظهر عمل فني تم رصده في مقطع فيديو متداول، على "تويتر".

ويرصد الفيديو نحو 10 لوحات فنية في تصميم واحدة، تمكن صاحبه من توفير زاوية رؤية ترصد تفاصيل مختلفة كلما تغيرت زاوية رويتك لهذا التصميم العبقري.