طائرات مدنية تنفذ إقلاعا متزامنا... فيديو

تحتاج الطائرات المدنية العملاقة لمحركات ضخمة تمكنها من توفير قوة دفع هائلة لمنح الطائرات السرعة الكافية للإقلاع.

وتنطلق الطائرات على مدارج تمتد لمسافات طويلة قبل أن تتمكن الطائرات من الإقلاع وبدء عملية التحليق في الجو.

Planes fly close to each other ✈️ pic.twitter.com/3vvpfml22p — AircraftYTube ✈️ (@AircraftYTube) December 5, 2020

ورغم أن المألوف في الطائرات المدنية هو إقلاع طائرة تلو الأخرى بصورة متتالية، فإن مقطع فيديو متداول على "تويتر" يرصد لحظة إقلاع متزامن لاثنين من الطائرات المدنية الضخمة.