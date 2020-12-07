لقطات جوية لغرق مدن في شمال إيطاليا... فيديو

من جانبها أمرت السلطات الإيطالية بإجلاء السكان جراء الفيضانات حيث غمرت مياه نهر بانارو مناطق في مدن بشمال إيطاليا، مودينا وبولونيا.

وتظهر في الفيديو الآثار المدمرة للفيضانات التي جاءت بعد أيام من الأمطار الغزيرة وتساقط الثلوج، ما أدى إلى غمر مساحات واسعة من الأراضي وكذلك المنازل بالمياه.