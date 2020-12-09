علاقة محبة بين صياد سمك وبجعة... فيديو

اعتقلت الشرطة في مدينة بورت إليزابيث، في جنوب أفريقيا، سائق حافلة صغيرة يبلغ من العمر 26 عامًا كان قد نقل 46 تلميذا في حافلته الصغيرة، تويوتا كوانتوم.