علاقة محبة بين صياد سمك وبجعة... فيديو

ويظهر مقطع الفيديو كيف تقف بجعة على طرف قارب صياد سمك ومن ثم تطير إلى حضنه فيعانقها ويداعبها.
رصد شاهد عيان مشهدا طريفا بين صياد سمك وبجعة، في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، في مدينة بويرتو فالارتا في المكسيك.
ويظهر مقطع الفيديو كيف تقف بجعة على طرف قارب صياد سمك ومن ثم تطير إلى حضنه فيعانقها ويداعبها.
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نشر سكان نوفوروسيسك على شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لظاهرة غير عادية، "شلال من الغيوم"، وتم التقاط الفيديو في سلسلة التلال المجاورة لمرسى السفن الرئيسي في ميناء المدينة.
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