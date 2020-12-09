موقف مرعب لرجل يقطع جذع نخلة طولها 30 مترا... فيديو

تنمو بعض الأشجار لتصل إلى ارتفاعات كبيرة ومنها النخيل، الذي يصل طول جذع بعض أشجاره المعمرة إلى عشرات الأمتار.

ورغم ذلك فإن بعض المحترفين في التعامل مع تلك الأشجار يمكنهم الصعود إلى قمتها دون أدنى خوف، وهو ما يرصده مقطع فيديو نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية.

What could go wrong chopping a 100-foot palm tree... pic.twitter.com/vSK8O1CaiU — The Sun (@TheSun) December 9, 2020

ويظهر الفيديو رجلا في قمة نخلة طولها 30 مترا أثناء قيامه بقطع الجزء العلوي منها، لكن ذلك الرجل يبدو أنه لم يضع في حسبانه ماذا سيحدث عندما يسقط الجزء العلوي منها.

يرصد الفيديو لحظة ارتداد الجزء السفلي من جذع النخلة بسرعة كبيرة في الاتجاه المعاكس لاتجاه سقوط الجزء العلوي بصورة كادت تلقي بالرجل بعيدا لولا تشبثه به.