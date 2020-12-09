تمساح يهاجم تمساحة بسبب خيانتها له... فيديو

ووفقا لصاحب الفيديو، فإن التمساح الغيور هاجم صديقته، بسبب مشاهدته لها بجانب تمساح آخر.
وقال ديفيد وايت في مقابلة مع وسائل الإعلام المحلية: "خلال 23 عامًا من العمل على النهر، لم أر مثل هذا السلوك العدواني من جانب التماسيح تجاه الإناث".
تداول عدد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد لحظة هجوم تمساح ضخم على تمساحة في نهر دينتري الأسترالي.
ووفقا لصاحب الفيديو، فإن التمساح الغيور هاجم صديقته، بسبب مشاهدته لها بجانب تمساح آخر.
وقال ديفيد وايت في مقابلة مع وسائل الإعلام المحلية: "خلال 23 عامًا من العمل على النهر، لم أر مثل هذا السلوك العدواني من جانب التماسيح تجاه الإناث".
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