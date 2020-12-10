عملية إنقاذ زرافة نادرة أوشكت على الغرق... فيديو

تداولت وسائل إعلام عالمية لقطات لعملية إنقاذ زرافة كانت سلالتها قد أوشكت على الانقراض.

ويظهر في الفيديو عملية إنقاذ الزرافة في كينيا وسط موجة فيضانات كبيرة ضربت البلاد بسبب هطول أمطار غزيرة.

وتمت هذه العملية يوم الأربعاء 2 ديسمبر/ كانون الأول، لإنقاذ زرافة من سلالة روتشيلد كانت العالقة في إحدى الجزر في كينيا.

يشار إلى أن سلالة الزرافات روتشيلد مهددة بالإنقراض ولم يتبق منها سوى 3 آلاف في أفريقيا.