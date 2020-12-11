إنقاذ طالبة دهستها سيارة وتوقفت فوق جسدها... فيديو

نجح تكاتف المارة في إحدى المدن الصينية في إنقاذ طالبة من تحت عجلات سيارة صدمتها أثناء عبورها مفترق طرق بدراجتها الهوائية.

وواجهت الفتاة لحظات حرجة عندما حوصرت تحت السيارة التي صدمتها هي ودراجتها في مدينة تشونغشان بمقاطعة قوانغدونغ الصينية.

هرع المارة إلى موقع الحادث لمساعدة سائق السيارة على رفع السيارة وإنقاذ الطالبة من تحتها، وبفضل تلك الجهود المشتركة، تم إنقاذها من تحت السيارة 90 ثانية، ثم نقلتها سيارة الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج بأسرع وقت ممكن.