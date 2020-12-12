زوج يجعل نفسه مقعدا ليريح زوجته الحامل... فيديو

ورغم أن جوهر العلاقة بين الزوج وزوجته يكون في تعاملهما داخل المنزل، إلا أن بعض المواقف في الخارج تكون عنوان لما يحدث داخل المنازل بين الزوجين.

Endearing moment husband turns himself into a ‘human chair’ for his heavily pregnant wife pic.twitter.com/r2UQO2luRp — The Sun (@TheSun) December 12, 2020

ويظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية لحظة إنسانية لزوج يحول نفسه إلى كرسي لتجلس عليه زوجته الحامل خلال انتظارهما بإحدى المنشآت العامة.

وبحسب الفيديو، بدت السيدة الحامل متعبة من طول فترة الوقوف، وهو ما شعر به الزوج الذي بادر بالجلوس أرضا في وضع القرفصاء لتستريح زوجته على ظهره.