نمر يهاجم مدربه أثناء العرض... فيديو

ويظهر الفيديو كيف ينقض النمر على المدرب، ويأتي عاملو السيرك لإنقاذه ويطردون الحيوان المفترس بعصا.

تم نقل المدرب المصاب إلى المستشفى. وحالته مستقرة فلم يصب إلا بجروح طفيفة، فقد تمت إزالة أسنان الحيوان في طفولته من أجل حماية الفنانين العاملين معه.

وأوضحت الشرطة أن المالك لم يطعم النمر قبل العرض بفترة طويلة، لذلك هاجم الأخير المدرب.