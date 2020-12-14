سيدة تحطم واجهة مطعم وتقتحم صالته بسيارتها... فيديو

ويظهر في الفيديو السيارة وقد حطمت واجهة المطعم الزجاجية واقتحمت صالته بعد أن تسببت في حالة من الفوضى وتناثر الزجاج في كل مكان حول المطعم.

وقال شهود عيان إن السيارة المسؤولة عن إحداث كل هذه الفوضى كانت تقودها امرأة.