زرافة ضخمة تلاحق سيارة سياح بسرعة فائقة... فيديو

أثارت زرافة خوف السياح عند إقدامها على ملاحقة سيارتهم أثناء رحلة في محمية ماساي مارا بكينيا.

ويظهر الفيديو، كيف تركض الزرافة بسرعة فائقة وراء سيارة السياح الذين صدموا بتصرف الحيوان وذلك بعد قضائهم بعض الوقت في مكان رعي الزرافات في المحمية.