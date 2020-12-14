فيديو... في إطار الحفاظ على فصيلة نمور الآمور... إرسال هرماس شيرخان إلى الإمارات

أخبر مدير حديقة سفاري الروسية، ديمتري ميزنتسيف، وكالة سبوتنيك، أنه سيتم إرسال النمر شيرخان إلى مركز البستان لعلوم الحيوان في أبو ظبي كجزء من برنامج الرابطة الأوروبية الآسيوية لحدائق الحيوان للحفاظ على نمر آمور وتكاثره.

موسكو- سبوتنيك. تم إرسال النمر شيرخان إلى الإمارات العربية المتحدة من حديقة الحيوان نوفوسيبيرسك وذلك للتربية والتكاثر للحفاظ على نوع نمور الآمور. وقد تم توفير الظروف المعيشية الملائمة للنمور.

هرماس شيرخان، وهو ابن النمر أمور والنمرة أوسوري، ولد في 2016، حيث يتم تضمين هذه النمور الثلاثة في برنامج "Amur Tiger Conservation and Breed" التابع للرابطة الأوروبية الآسيوية لحدائق الحيوان.

بعد أن تم إرسال شيرخان إلى منزله الجديد في الحديقة، تم إخلاء المكان، وأتيحت الفرصة للنمر أمور والنمرة أوسوري لإنجاب المزيد من الأشبال، كجزء من برنامج التربية.

وفي وقت سابق، أصبح النمر الأموري معروفا في جميع أنحاء العالم، وقد كون صداقات مع الماعز تيمور في عام 2015. حيث تم إحضار الماعز إلى قفص النمر كفريسة، لكن النمر لم يأكل الماعز، لأن تيمور قاومته، حتى أنها أخذت مكان نومه وأجبرته على النوم في مكان آخر.

بعدها أصبح تيمور وأمور صديقين، وتلقيا ملايين المشاهدات على اليوتوب. وفي عام 2019 توفيت الماعز تيمور.