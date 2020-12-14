فيديو... هرماس شيرخان في حديقة سفاري بارك في بريمورسكي

فيديو لهرماس شيرخان، وهو ابن النمر أمور والنمرة أوسوري. حيث يتم تضمين هذه النمور الثلاثة في برنامج "Amur Tiger Conservation and Breed" التابع للرابطة الأوروبية الآسيوية لحدائق الحيوان.

جميع هذه النمور، هي نمور الآمور الأصيلة، وبناء على توصية منسق البرنامج، يجب أن يعيش الثلاثة في"Seaside Safari Park".