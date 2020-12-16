"زبد البحر" يبتلع كلبا خلال بث مباشر... فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر لحظة ابتلاع "زبد البحر" لكلب على أحد سواحل أستراليا.

فخلال بث مباشر لقناة Seven Network الأسترالية، من الساحل الشرقي كان يتم فيه الحديث عن الظروف المناخية التي تضرب المكان.

اختفى كلب كان في المكان برفقة مالكه في تلك اللحظة في موجة كبيرة من "زبد البحر"، ليبادر جميع من كان في الموقع بالبحث عنه.

وتم العثور عليه وسط الموجة الكبيرة من الرغوة التي اجتاحت الشاطئ ليتم إنقاذه.