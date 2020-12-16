أمازون تطلق سيارة أجرة كهربائية ذاتية القيادة... فيديو

أعلنت شركة "زوكس" المتخصصة في صناعة المركبات ذاتية القيادة، التابعة لشركة "أمازون" عن أول سيارة للأجرة ذاتية القيادة من إنتاجها.

وكشفت الشركة عن سيارة كهربائية ذاتية القيادة مخصصة لنقل الركاب في المدن.

تتمتع السيارة بقدرات قيادة ثنائية الاتجاه، والتوجيه بأربع عجلات، مما يسمح لها بتغيير الاتجاهات والتنقل في المساحات الضيقة.

تصل سرعة السيارة الى 120 كم في الساعة، في حين تمكن البطارية المركبة من مواصلة سيرها على مدار 16 ساعة في الشحنة الواحدة.