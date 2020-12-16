معلمة أمریكیة تركل وتسحل طفلة اختبأت منها بين الكتب... فيديو

أدينت معلمة أمريكية بتهمة الاعتداء على طفلة جسديا، حيث ظهرت المعلمة في أحد المقاطع المصورة وهي تركل وتسحل الطفلة.

وتظهر الطفلة في الفيديو تختبئ من المعلمة داخل رف مخصص للكتب، فيما تعثر عليها المعلمة لتسحلها ممسكة بشعرها ثم توجه لها عدة ركلات.

وقالت قناة "KCTV5 News"، إن واقعة التعدي على الطفلة وقعت في منطقة شاوني ميشن بولاية كنساس الأمريكية، وأن الطفلة في مرحلة روضة الأطفال.