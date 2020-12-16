قطعان من الغزلان تتسبب بازدحام مروري خانق في منطقة روسية...فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة من طريق تم افتتاحه أخيرا في إحدى المقاطعات الروسية، إلا أن الطريق كان مزدحما لكن بطريقة جديدة.

تسببت قطعان من الغزلان في إحداث ازدحام كبير على الطريق، الأمر الذي عرقل حركة السير.

وظهر في عدد من المقاطع كيف أن قطعان الغزلان قد دفعت بعض السائقين إلى القيادة ببطء شديد لتفادي الاصطدام بها.