فيديو يوثق موقفا إنسانيا لسائقة حافلة تجاه طفل تائه في جو بارد

تداول ناشطون على مواقع التواصل مقطعا مصورا لسائقة حافلة لنقل الركاب وهي تقوم بإنقاذ طفل تائه من موت محتم.

المقطع المصور يظهر سيدة تقوم بقيادة حافلة ركاب وأثناء القيادة يلفت نظرها منظر غريب وتعاود النظر والرجوع إليه، وإذ بها ترى طفلا حافي القدمين يبكي ويركض شبه عار في الشارع والجو كما يبدو من خلال الفيديو المصور بارد جدا.

وتقوم السائقة بإيقاف الحافلة وتهرع لإغاثة الطفل، غير آبهة بازدحام الشارع، وتقطع الشارع السريع، وتحمل الطفل عائدة إلى الحافلة.

وفي الحافلة تقوم فتاة أخرى وتضع عليه معطفها كون الجو قارس البرودة.