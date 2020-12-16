الأمن السعودي يحاصر لبؤة داخل منزل مهجور... فيديو

تحركت السلطات الأمنية في منطقة مكة المكرمة في السعودية باتجاه منزل مهجور لمحاصرته بعد أن اختبأت في داخله لبؤة.

وقالت صحيفة "سبق" السعودية إن الجهات الأمنية في مكة المكرمة والجهات ذات العلاقة؛ حاصرت "لبؤة" اختبأت داخل منزل مهجور بحي العمرة في العاصمة المقدسة.

وجاء تحرك السلطات الأمنية بعد بلاغ تلقته من السكان صباح اليوم، بعد سماعهم صوت زئير أسد على مدى اليومين الماضيين.

وشوهدت اللبؤة تعتلي سور منزل مهجور بذات الحي، فيما لا تزال الجهات الأمنية في مدينة مكة والجهات ذات الاختصاص تحاصر الموقع.