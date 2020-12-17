بالفيديو... طلب للزواج في محطة القطار

نشر مقطع فيديو على منصة "تويتر" يرصد شاب يعرض الزواج على صديقته أثناء خروجها من القطار، ويظهر بالفيديو الشاب وفي يده باقة زهور وينحني أمام صديقته طالبا الزواج منها، وقد لاقى الفيديو تفاعلا جماهيريا وإعجابا من قبل النشطاء.

Man proposes to girlfriend as she pulls into train platform pic.twitter.com/e8DCeoIc6E — The Independent (@Independent) December 17, 2020