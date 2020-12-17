حريق هائل يلتهم مصنعا في أستراليا... فيديو

ونقلت شبكة "يورو نيوز" عن وسائل إعلام محلية أن الحريق اندلع في الورق المقوى المُخزن خارج المستودع ثم انتشر بسرعة إلى أجزاء أخرى من المصنع.

واضطرت قوات الإطفاء لاستخدام رافعات لتتمكن من إخماد الحريق بعد عدة ساعات من نشوبه، إلا أن الحريق كان قد امتد ليلتهم مساحات شاسعة من المصنع كما يظهر في الفيديو.