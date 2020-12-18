امرأة تجر مقعدا كبيرا إلى صالون باص في سانت بطرسبورغ... فيديو

نُشر مقطع فيديو على "تيك توك" منذ أيام يظهر كيف تجر امرأة مقعدا كبيرا إلى صالون الباص في سانت بطرسبورغ.

ويظهر الفيديو امرأة وهي تحمل المقعد وتدخله إلى الباص بينما تحاول عاملة إيقافها وإقناعها بإخراج المقعد.

وقال المسؤولون عن النقل في المدينة، إنهم يتحققون من الفيديو، ورجحوا أن اللقطات تم تصويرها في عام آخر ومن قبل مصورين محترفين، ما يزيد من احتمالية أن تكون تلك المشاهد ليست سوى مقلب، إذ لا يتمكن لامرأة حمل مقعد كبير كهذا بمفردها.