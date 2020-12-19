الأصفاد الحديدية تنقذ حياة شرطي.. فيديو

نجا شرطي روسي من عملية قتل بعدما أنقذته الأصفاد الحديدة التي كانت بحوزته.

وتعود أحداث القصة التي وقعت في إحدى المناطق القريبة من موسكو، إلى قيام مسلح بإطلاق النار على الشرطي، إلا أن الطلقة علقت في الأصفاد الحديدية التي كانت معلقة على صدر بدلة الشرطي في منطقة الصدر.

هذا وكانت الشرطة تبحث عن المسلح لاستجوابه بقضايا تتعلق بتهريب المخدرات، وبحسب الشرطة فقد انتحر المسلح.