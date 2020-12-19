طائرة تقوم بإقلاع غير عادي... فيديو

كانت عمليات الإقلاع العمودي حكرا على المروحيات، حتى تم تطوير العديد من الطائرات المقاتلة التي يمكنها الإقلاع بهذه الطريقة أو استخدام مدارج قصيرة جدا لا تتجاوز بضعة أمتار.

وبين الإقلاع العمودي والإقلاع على مدارج الطيران الذي تستخدمه الطائرات ثابتة الأجنحة يوجد بعض الطائرات التي يمكنها الإقلاع على مدارج قصيرة جدا مثل الطائرات العاملة على متن حاملات الطائرات الحربية.

Supercub made a very short takeoff ✈️ pic.twitter.com/3HxUQ5Dk38 — AircraftYTube ✈️ (@AircraftYTube) December 19, 2020

ويظهر مقطع فيديو متداول على "تويتر" إحدى الطائرات الحربية التي مر على تصنيعها عقود، وهي تقوم بعملية إقلاع غير عادي على جزيرة صغيرة، حيث تمكنت من الإقلاع بعد تحركها لمسافة لا تتجاوز بضعة أمتار.