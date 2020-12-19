قطار يحمل أضواء ملونة يصنع مشهدا مبهرا... فيديو

يظهر مقطع الفيديو السيدة أوبري إياكوبيلي، في تالاهاسي، فلوريدا، بعد أن استيقظت في 10 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، لتجد ما اعتقدته في البداية أنه قطة، لكنه في الواقع كان حيوان الراكون مختبئا في شجرة عيد الميلاد.