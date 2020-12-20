بينها سيارات وحافلات... 11 مركبة مائية مدهشة... فيديو

تعد القطارات من المركبات الضخمة التي تحتاج إلى تجهيزات خاصة تسمح لها بالحركة بأمان أثناء انطلاقها بسرعات عالية من مدينة إلى أخرى أو حتى بين الدول وبعضها سواء كانت خاصة بالركاب أو لنقل البضائع.