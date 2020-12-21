الكاميرا تكشف مذيع الـ"بي بي سي" بوضعية محرجة ويعتذر من الجمهور... فيديو

وقع مذيع قناة "بي بي سي" بن براون بموقف محرج عندما ظهر أمام الكاميرا بشكل مفاجئ عن طريق الخطأ وهو يتثاءب.

تثاءب مقدم البرامج في قناة "بي بي سي" بن براون خلال بث مباشر يوم أمس الأحد 20 ديسمبر.

وفي هذه اللحظة، قام المخرج بطريق الخطأ بتوجيه الكاميرا إليه بشكل مفاجئ وظهر على الشاشات، ورأى الجمهور التثاؤب.

سرعان ما قال براون إنه سئم من التحول الطويل في ذلك اليوم واعتذر من الجمهور. أحب الجمهور اللحظة فيما اعتبر البعض أن مقدم العرض كان قادرًا على صرف انتباههم عن الأخبار السلبية.