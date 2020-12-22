سائق غاضب يضغط على بوق الشاحنة بشكل مستمر لعدم قدرته على الخروج من بريطانيا... فيديو

ضغط السائق على بوق الشاحنة بشكل مستمر عند وصوله إلى مدينة دوفر الساحلية البريطانية بسبب عدم قدرته دخول الميناء لمغادرة البلاد.

وقاد السائق شاحنته حول دوار مروري بشكل متكرر وهو يضغط على البوق معبرا بذلك عن استيائه من إغلاق المعبر.

وأظهرت اللقطات أن السائق يحاول إجبار العمال على السماح له بعبور طريق مغلق من خلال القيادة باتجاههم وإصدار صوت بوق الشاحنة باستمرار.

وشددت الحكومة البريطانية قيودها بشأن كوفيد-19 في لندن والمناطق المجاورة، وعطلت خطط عطلة عيد الميلاد بعد ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا.