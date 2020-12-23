قط يطعم حرباء جائعة من وجبة الإفطار الخاصة به... فيديو

والملفت في المقطع، أن القطط بشكل عام معروفة بأنانيتها وحبها للذات، ولكن هذا القط كسر الصورة النمطية وتبرع بقسم من طعامه للحرباء الجائعة.
وانتشر المقطع بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقى ردود أفعال عديدة من قبل المغردين.
انتشر مقطع فيديو طريف عبر مواقع التواصل الاجتماعي لقط أبيض يساعد حرباء جائعة في تناول طعام الإفطار.
والملفت في المقطع، أن القطط بشكل عام معروفة بأنانيتها وحبها للذات، ولكن هذا القط كسر الصورة النمطية وتبرع بقسم من طعامه للحرباء الجائعة.
وانتشر المقطع بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقى ردود أفعال عديدة من قبل المغردين.
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