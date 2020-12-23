دموع الفرح لوالد لبناني يفاجئ بناته بعودته بعدما فرقتهم الظروف... فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه رجل من لبنان وهو يفاجئ عائلته بعودته إلى المنزل بعد أن فرقتهم الظروف.

انتشر مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" و"انستغرام"، يوثق لحظة لقاء أب ببناته الثلاث بعد طول غياب.

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وعلق بعض النشطاء:

" السفر... أمر يصعب على الوالدين تقبله لبغضهم فراق أبنائهم ويبغضه الأبناء لما فيه من فرقة أهل وأصحاب وأوطان، ورغم كل ذلك، يكون السفر أحيانا أمرا لا مفر منه للبحث عن الرزق أو الفرص الأفضل خاصة في بلاد تعاني الأزمات مثل لبنان".

وكانت ردة فعل الفتيات الثلاث سببا في انتشار الفيديو بشكل واسع، إذ لاقى تعاطفا وإعجابا من قبل النشطاء.