كندا... شاب يقوم بتزيين شجرة عيد الميلاد 300 مرة لتصوير فيديو قصير

قام شاب كندي في ولاية تورونتو، بتزيين شجرة الميلاد الخاصة به 300 مرة من أجل التقاط صور ثابتة وتجميعها بطريقة تجعل منها فيديو قصيرا متحركا.

واستخدم المصور نحو 500 قطعة من الزينة، واستغرقت عملية التزيين أربعة أيام مع الكثير من الصبر لإنهاء المهمة.

لقد قام هذا الشاب بتزيين الشجرة عدة مرات، فإن كنت تعتقد أن مشروع تصوير الفيديو عن طريق إيقاف الحركة رائع، تابع كيف أنه طيلة 9 سنوات، قام بالتقاط صور ثابتة لنفسه يوميا (صور سيلفي).

بدأ روتين تصوير نفسه عندما كان عمره 18 سنة، فقد كان يوميا يلتقط صور سيلفي لوجهه ليوثق تحول شكله مع مرور الوقت، وكان يحافظ على نفس تعابير وجهه لعدة أسابيع.

وبدأت علامات التغير تظهر عليه مع مرور الوقت خاصة عندما ظهر بشعر طويل و بعدها قام بقصه، وظهر مرتين يبتسم ليظهر نفسه مرة بتقويم الاسنان، ومرة ثانية دونه.

وفي سن الـ 24 سنة، ظهرت علامات التغيير في شكله، خاصة عندما قام بتطويل لحيته بطريقة حديثة مثل شعوب الفايكينغ.

وقد قام بالانتهاء من إكمال الفيديو الخاص بصور وجهه فقط بعد سبع سنوات من بداية مشروعه.