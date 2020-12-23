"حبل غسيل" ينقذ طفلا سقط من الطابق الـ6... فيديو

تعرض طفل لموقف مرعب عندما سقط من الطابق السادس وتعلق في حبل الغسيل الموجود في طابق أسفل منه، حيث قام شخص آخر بمساعدته على الصمود إلى أن تمكن رجال الإنقاذ من الوصول إلى المكان.

قالت صحيفة "ساوز تشاينا مورنينغ بوست" الصينية إن طفلا عمره 12 عاما سقط من شرفة الطابق السادس أثناء محاولته سحب لحاف كان موضوعا عليها بصورة خاطئة.

A 12-year-old boy in China fell out of a window and landed on a laundry rack while collecting a quilt. He was propped up by a man from the floor below until firefighters arrived. pic.twitter.com/Kv7cAeeZMD — SCMP News (@SCMPNews) December 23, 2020

ولفتت الصحيفة إلى أن اللحاف تسبب في سقوط الطفل وتعلقه في حبل الغسيل في طبق أسفل منه، مشيرة إلى أنه كاد أن يسقط أرضا لولا قيام أحد الأشخاص بمساعدته على الصمود إلى أن وصل رجال الإنقاذ.

ويظهر مقطع فيديو تم التقاطه لتلك اللحظات كيف استطاع رجل مساعدة الطفل على الصمود على حبل الغسيل حتى وصل رجال الإنقاذ الذين تمكنوا من إنقاذه.