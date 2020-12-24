شجار بين سيدتين على طريقة "أبطال المصارعة" بسبب "بلاي ستيشن 5"... فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا لشجار بين سيدتين في أحد المحال التجارية في الولايات المتحدة الامريكية، من أجل الحصول على لعبة "بلاي ستيشن 5".

ويظهر المقطع المصور الذي جرى تصويره في أحد متاجر "وول مارت" بالقرب من شارلوت بولاية نورث كارولينا، معركة كلامية بين السيدتين في وقت اصطف فيه الكثير من المشترين يراقبون ما يحدث.

لتبدأ معركة بالأيدي بين السيدتين، وعلى طريقة "أبطال المصارعة" قامت إحدى السيدتين بطرح الأخرى أرضا وانهالت عليها ضربا لتقوم في النهاية بدعس رأسها بالأرض، في الوقت الذي تدخل الحضور لإبعادها.

Charlotte Walmart



Brawl between Zulu warriors, over a PS5



Stomping ends it, with a knockout



If that was a cop trying to arrest a shoplifter



After they looted it, they would have burned it to the ground



But, it's not a cop



So, it's considered normal



I don't go to Walmart~ pic.twitter.com/QBhpSnbbrU — 🇭ip~ (@TruthInBytes) December 19, 2020

وبحسب بيان للشرطة فإنه لم يتم القبض على أي من السيدتين اللتان غادرتا المتجر، وكان سبب الشجار هو الحصول على نسخة من لعبة "بلاي ستيشن 5" الجديدة، بحسب ما نقل موقع "ديلي ستار".