شجار بين سيدتين على طريقة "أبطال المصارعة" بسبب "بلاي ستيشن 5"... فيديو

ويظهر المقطع المصور الذي جرى تصويره في أحد متاجر "وول مارت" بالقرب من شارلوت بولاية نورث كارولينا، معركة كلامية بين السيدتين في وقت اصطف فيه الكثير من المشترين يراقبون ما يحدث.
لتبدأ معركة بالأيدي بين السيدتين، وعلى طريقة "أبطال المصارعة" قامت إحدى السيدتين بطرح الأخرى أرضا وانهالت عليها ضربا لتقوم في النهاية بدعس رأسها بالأرض، في الوقت الذي تدخل الحضور لإبعادها.
Charlotte Walmart— 🇭ip~ (@TruthInBytes) December 19, 2020
Brawl between Zulu warriors, over a PS5
Stomping ends it, with a knockout
If that was a cop trying to arrest a shoplifter
After they looted it, they would have burned it to the ground
But, it's not a cop
So, it's considered normal
I don't go to Walmart~ pic.twitter.com/QBhpSnbbrU
وبحسب بيان للشرطة فإنه لم يتم القبض على أي من السيدتين اللتان غادرتا المتجر، وكان سبب الشجار هو الحصول على نسخة من لعبة "بلاي ستيشن 5" الجديدة، بحسب ما نقل موقع "ديلي ستار".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)