عروس تدخل في حالة هستيريا بسبب صديقها السابق.. فيديو

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تظهر فيه عروس إندونيسية تدخل في حالة هستيريا عندما تشاهد صديقها السابق جاء إلى زفافها لتهنئتها.

ووفقا لموقع "ورلد أوف باز"، تفاجئت أولينا ليستاري من قرية لابوان لومبوك الإندونيسية، عندما رأت صديقها السابق يقترب منها وزوجها لتهنئتهما بزواجهما ويعانق العريس بطريقة ودية، ثم يقترب من العروس التي تدخل في حالة هستيرية وتبدأ بالبكاء والصراخ بصوت عالٍ.

وركض الأقارب إلى الفتاة محاولين إعادتها إلى رشدها، لكن الأمر ازداد سوء حتى أغمي عليها.

واكتسب الفيديو شهرة واسعة على الشبكات الاجتماعية، وافترض بعض المستخدمين أن الفتاة أجبرت على الزواج ولم تستطع التصالح مع مصيرها. لكن زوجها نفى مثل هذه التصريحات. واعتذرت أولينا لزوجها وعائلته عن هذا التصرف.