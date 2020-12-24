فيديو لقط رئيس الوزراء البريطاني وهو يصطاد الحمام يغزو مواقع التواصل الاجتماعي... فيديو

انتشر مقطع فيديو للقط لاري، الذي يعمل كمحترف فئران في مقر إقامة رئيس الوزراء البريطاني في داونينج ستريت، وهو يصطاد حمامة أمام الصحفيين.

شهد الصحفيون المناوبون، صباح يوم الخميس، في داونينج ستريت، في انتظار الإعلان عن صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، عملية صيد الحمام من قبل القط لاري.

Here’s Larry the Downing Street cat (@Number10cat) catching a pigeon in front of the waiting press this morning... pic.twitter.com/1aBwNedrtf — Luke Powell (@LukePowell88) December 24, 2020

​في وقت سابق، شوهد لاري مرارًا وتكرارًا في معارك مع زميله القط بالمرستون، الذي شغل حتى صيف هذا العام منصب كبير صائدي الفئران في وزارة الخارجية البريطانية.

خدم لاري، المأخوذ من دار الأيتام، في مقر إقامة رئيس الوزراء البريطاني منذ عام 2011. تعيش القطط في مساكن الحكام البريطانيين منذ القرن الخامس عشر. منذ عام 1929 أصبح لديهم وضع رسمي وراتب 100 جنيه إسترليني في السنة، وكان أشهرهم في القرن العشرين هو القط همفري، الذي لعب دور صائد الفئران تحت قيادة مارغريت تاتشر وجون ميجور وتوني بلير. مات القط همفري في عام 2008 عن عمر يناهز 18 عامًا.