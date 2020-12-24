فضول العامل ينقذ حيوانا من سكة الموت... فيديو

تعرض طفل لموقف مرعب عندما سقط من الطابق السادس وتعلق في حبل الغسيل الموجود في طابق أسفل منه، حيث قام شخص آخر بمساعدته على الصمود إلى أن تمكن رجال الإنقاذ من الوصول إلى المكان.