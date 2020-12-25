حصان يلعب بالثلج الكثيف في ولاية نيويورك... فيديو

نشرت ريتشيل هيوستون مشهدا لطيفا لحصان يستمتع بالثلوج التي تغطي حقلها في ولاية نيويورك.

وأظهرت اللقطات الحصان وهو يجري ويقص طريقه خلال طبقة سميكة من الثلج في 17 ديسمبر/كانون الأول.

وارتدى الحصان البني سترة وردية للحماية ضد الثلج الرطب أثناء مغامرته في الحقل. وكتبت ريتشيل على فيسبوك: "الآن يمكنكم جميعًا الاستمتاع بالتصرف كالأطفال البالغين".

وحصل الفيديو على ملايين المشاهدات حيث لاحظ المستخدمون أن هذه طريقة جديدة لتدريب الأحصنة.