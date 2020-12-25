مقلب مضحك يظهر صدمة مهووسين بألعاب الفيديو من هدية والدهم... فيديو

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يرصد ردة فعل مراهقين بعد أن تلقوا هدية العيد من أهلهم ظنا منهم أنها ألعاب فيديو وكانت المفاجأة.

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو كان قد نشر على "انستغرام"، يوثق ردة فعل مراهقين بعد أن حصلوا على هديتهم بمناسبة أعياد الميلاد.

ويظهر بالشريط المصور الأخوة وهم يتسابقون لفتح الهدية ظنا منهم أنهم حصلوا على جائزة اليانصيب، وتخلل هذا المشهد تصوير حالة الأب عندما رأى الأبناء أن هذه الهدية هي مجرد مقلب، تعمد الأب فعله بسبب إدمان أبنائه لألعاب الفيديو ووصلوا بها إلى حد الهوس على حد قوله.

View this post on Instagram A post shared by Cory Lawson (@c_law731)

هذا المقلب المصور الذي تم نشره على "انستغرام"، لاقى رواجا واستحسان وإعجاب المتابعين، ووصف بعضهم هذه الحالة على أن هوس المراهقين بألعاب الفيديو هي ظاهرة بكل المجتمعات.