عروس تحلق شعرها يوم الزفاف تضامنا مع أمها المريضة بالسرطان... فيديو

تضامنت عروس فلبينية الأصل تبلغ من العمر 20 عاما مع مرض والدتها بحلق شعرها يوم الزفاف في نيوزلندا.

وتم تشخيص لدى لونا ماكاباجال، البالغة 50 عامًا، من أوكلاند، نيوزيلندا، المرحلة الرابعة من سرطان المبيض في بداية عام 2020.

وخضعت ماكاباجال للجراحة والعلاج الكيميائي، بالإضافة إلى العلاج الإشعاعي وتناول الأدوية، في ذلك الوقت قررت ابنة ماكاباجال جوني حلق شعر رأسها يوم الزفاف.

وأيد العريس فكرة جوني وقام الزوجان بحلق شعر رأسهما أمام الحضور بدلا من أداء رقصة، مشيرين بذلك أن محاربي السرطان ليسوا وحدهم في رحلتهم.

كما أعلن العروسان أن جميع الأموال التي سيجمعانها خلال الحفل ستذهب إلى جمعية دعم مرضى السرطان.