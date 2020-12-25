قندس سمين يؤدي طقوس الجمال في كندا... فيديو

التقط ميشيل ديجوت الشهير، أحد عشاق الحياة البرية في كندا، مقطع فيديو للقندس الممتلئ وهو يؤدي طقوسه الخاصة فيما يتعلق بنظافته وجماله قرب الماء.

وأظهرت لقطات الكاميرا كيف ينظف ويفرك القندس السمين نفسه في منطقة مشجرة بالقرب من البركة بنشاط وحيوية قبل الغوص في الماء، وذلك في مقاطعة ساسكاتشوان في كندا.

وكتب المصور ميشيل معلقا على مقطع الفيديو "يتعين على القنادس أن يفرزوا الزيت من خلال فرائهم يوميا عند الغطس في المياه، وذلك لمقاومة الماء والبرد، أي لمنع نفاذ الماء إلى داخل فرائهم، وهن يفعلن ذلك باستخدام أسنانهن وأيديهن وأظافر أطرافهن الأمامية والخلفية".