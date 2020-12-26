سيارات تنزلق وتتحطم وسط انخفاض درجات الحرارة في أنقرة... فيديو

ويظهر الفيديو انزلاق السيارات على طبقات الجليد، التي غطت الطرقات، يمينا ويسارا وكأنها تتزلج، واصطدام السيارات ببعضها البعض.
رصدت الكاميرات انزلاق السيارات وفقدان السائقين السيطرة عليها بسبب الجليد في العاصمة التركية أنقرة.
ويظهر الفيديو انزلاق السيارات على طبقات الجليد، التي غطت الطرقات، يمينا ويسارا وكأنها تتزلج، واصطدام السيارات ببعضها البعض.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لنمور الآمور، وقد تم تصويره باستخدام طائرة بدون طيار في حديقة النمر السيبيري في هاربين، بالصين.
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تضامنت عروس فلبينية الأصل تبلغ من العمر 20 عاما مع مرض والدتها بحلق شعرها يوم الزفاف في نيوزلندا.
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