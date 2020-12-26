بقرة تلتقط ندفات الثلج بلسانها... فيديو

سعدت بقرة، تدعى ستيلا، بتساقط الثلج حتى أنها حاولت التقاط الندفات بلسانها.

ويظهر مقطع فيديو مدته 22 ثانية ستيلا وهي تقف أمام الحظيرة وتلتقط الندفات، فيما علقت صاحبة الفيديو، قائلة، إن ستيلا كانت متحمسة للغاية للثلج وكانت تجري حول المزرعة وفجأة بدأت بالتقاط حبات الثلج.