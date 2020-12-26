مشهد طريف لصغار الماعز تركض مرتديه "البيجاما"... فيديو

نشر مسخدم ريكس تشابمان لقطات طريفة لصغار الماعز وهي تجري في الحظيرة مرتدية البيجاما.

وعلق تشابمان على مقطع الفيديو، كلنا نحتاج لمشاهدة صغار الماعز في البيجاما صباح هذا العيد.

ووافق المستخدمون رأي تشابمان، حيث حصل الفيديو على أكثر من 700 ألف مشاهدة وآلاف المشاركات.