فيديو... طريقة سريعة وفعالة لإذابة الثلوج عند مدخل بيتك

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لرجل من ولاية كنتاكي الواقعة شمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية وهو يقوم بإذابة الثلج في ممر بيته باستخدام قاذف اللهب.

وقد أثارت هذه الطريقة انتباه أحد الجيران من الجهة المقابلة، ليقوم حالا بتصوير الشاب وهو يذيب الثلوج عن ممر بيته، وشارك الفيديو مع المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتبدو فعلا الطريقة التي استخدمها هذا الشاب والذي يدعى جوردان بودينافاس، سهلة الاستخدام وسريعة في إذابة الثلج.

Here’s one way to do some quick snow removal, by flamethrower. Video taken by Jordan Podunavac in Ashland, KY. @NWSCharlestonWV @spann #KYwx pic.twitter.com/DylxR1r3D2 — Chad (@ChadBlue83) December 25, 2020

وليس غريبا على أي شخص في أن يبتكر طريقة خاصة لحل أموره أو تسهيل سبل حياته، فالحاجة أم الإختراع.