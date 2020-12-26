فيديو... اكتشاف مطعم إيطالي أثري يعود تاريخه إلى نحو 2000 عام

من جهتها، قالت عالمة الأنثروبولوجيا فاليريا أموريتي إن "تحليلاتنا الأولية تظهر أن الأرقام المرسومة على واجهة المنضدة، تمثل جزئيا على الأقل، الطعام والشراب الذي تم بيعه هناك".

وتابعت: إنه "تم العثور على آثار لحم الخنزير والأسماك ولحم البقر في الحاويات، وهو اكتشاف وصفته بأنه "شهادة على التنوع الكبير في المنتجات الحيوانية المستخدمة في تحضير الأطباق".