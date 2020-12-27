ضبع صغير يطلب وجبته الغذائية بطريقة غريبة... فيديو

اكتشف علماء الآثار في بومبي الإيطالية، المدينة التي دفنت في ثوران بركاني عام 79 بعد الميلاد، اكتشافا غير عادي، اليوم السبت، متجرا للأطعمة والمشروبات الساخنة مرسومة على جدران هذه الآثار، ويبدو أن المتجر كان يقدم الطعام قديما للمارة الرومان.